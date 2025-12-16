O Flamengo não poderá usar sua tradicional camisa rubro-negra na final da Copa Intercontinental de 2025, diante do Paris Saint-Germain, na próxima quarta-feira, 17, no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, a partir das 14h (horário de Brasília).

Uma coincidência, no entanto, anima os rubro-negros: foi com a camisa branca que o Flamengo bateu o Liverpool em dezembro de 1981 e conquistou o título mundial.

De acordo com o que foi determinado pela Fifa, o PSG jogará com seu tradicional uniforme, todo azul, enquanto o Flamengo vestirá camisa, calção e meião branco. O goleiro Rossi estará de camisa amarela.

Esta será a terceira final de Mundial do Flamengo. Na derrota para o Liverpool na final de 2019, o Flamengo também usava branco.