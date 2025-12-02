O Brasil venceu Portugal, por 5 a 0, nesta terça-feira, 2, no Estádio Municipal de Aveiro, em amistoso internacional de futebol feminino. Os gols da seleção brasileira foram marcados por Gabriela Zanotti, Ludmila, Dudinha, Isabela e Bia Zaneratto.
Chegando de derrota para a Noruega, a Canarinho recuperou os cacos. Ainda antes do cronômetro completar um minuto, Dudinha foi lançada pela direita e cruzou para Gabi Zanotti, que cabeceou para abrir o marcador.
Aos 16 minutos, Gabi voltou a aparecer, encontrando Ludmilla. A atacante chegou rápido e, sem ângulo, bateu para vencer a goleira Inês Pereira.
Ainda no primeiro tempo, a seleção marcou o terceiro. Com 36 minutos de bola rolando, Ludmila encontrou Dudinha, que finalizou bem para ampliar o marcador.
Girando o elenco e administrando o placar, a equipe de Arthur Elias fez o quarto gol na reta final, aos 27 minutos. Luany cobrou escanteio e Isabela subiu alto para testar e transformar a virada em goleada.
Para fechar a goleada, o Brasil contou com cobrança de pênalti. Bia Zaneratto exectou a penalidade, fechando a partida.