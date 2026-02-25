A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 25, o primeiro trailer de “Brasil 70: A Saga do Tri”, minissérie que retrata a histórica campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970, liderada por Pelé. O vídeo apresenta imagens inéditas da produção, que tem o lançamento previsto para o dia 29 de maio, às vésperas da Copa do Mundo.



O trailer destaca o ambiente de pressão vivido pela equipe durante a preparação e o torneio no México, combinando cenas de jogos icônicos com bastidores. A proposta da série é mostrar não apenas o brilho em campo, mas também os desafios, medos e conflitos enfrentados por craques como Pelé, Tostão, Jairzinho, Gérson, Rivellino e Carlos Alberto, além dos técnicos João Saldanha e Zagallo.

Produzida pela Netflix em parceria com a O2 Filmes, a minissérie recria momentos históricos da campanha do tricampeonato e busca explorar o lado humano dos protagonistas. A narrativa se passa durante um período politicamente delicado do país, em meio à fase mais dura da ditadura militar, quando a seleção carregava o peso de representar uma nação inteira em clima de tensão.

O elenco principal conta com Lucas Agrícola no papel de Pelé, além de Rodrigo Santoro como João Saldanha e Bruno Mazzeo como Zagallo. A produção foi filmada no Brasil e no México e pretende reconstruir tanto lances marcantes da Copa quanto os bastidores da campanha que consagrou a maior seleção da história.