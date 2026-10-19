O Botafogo apresentou oficialmente nesta segunda-feira, 19, a sua quarta camisa para a temporada de 2026. O lançamento faz parte da coleção “Eu sou do preto, branco e rosa”, iniciativa que integra a campanha do clube em engajamento ao Outubro Rosa, mês voltado à conscientização e prevenção do câncer de mama.

O design da nova peça foi inspirado na flor de Sakura, a tradicional cerejeira do Japão, em referência ao país de origem da fornecedora de materiais esportivos da equipe carioca.

Visualmente, o uniforme combina listras verticais em branco e rosa, acompanhadas por detalhes pretos na gola e nas mangas. O centro da camisa exibe a marca do projeto “Hora Delas”, programa criado pela instituição em 2022 com foco no incentivo ao protagonismo feminino e no combate ao assédio em praças esportivas.

A estreia do novo uniforme ocorrerá no futebol feminino. As jogadoras do Alvinegro utilizarão a peça pela primeira vez no dia 28 de outubro, durante o clássico contra o Fluminense, válido pelo Campeonato Carioca Feminino, no Estádio Nilton Santos.

De acordo com o Botafogo, os detalhes referentes ao início das vendas e aos valores do produto serão divulgados em breve, com disponibilidade prevista tanto nas lojas físicas quanto na plataforma virtual da Botafogo Store.