A Portuguesa oficializou nesta segunda-feira, 19, a contratação do atacante Romarinho, de 35 anos.

Campeão da Copa Libertadores pelo Corinthians e com mais de uma década de trajetória no futebol do Oriente Médio, o jogador chega como a principal referência do elenco lusitano para a disputa do Campeonato Paulista, integrando o planejamento de reformulação do clube através da implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

“Estou muito feliz de ter a oportunidade de vestir essa camisa pesada. O foco é manter a Portuguesa na Série A1 (do Paulistão) e, quem sabe, chegar longe, pra não apenas cumprir tabela e bater de frente com todos os clubes. Nossa estrutura é muito boa, com a entrada da SAF tem tudo para crescer ainda mais”, disse.

O reforço tenta retomar o ritmo de jogo após um longo período afastado dos gramados. Em sua passagem anterior pelo Vitória, o atacante disputou poucas partidas, não marcou gols e acabou suspenso por um caso de doping.

Sem atuar oficialmente há mais de um ano, Romarinho já cumpre rotina de treinamentos há dois meses no CT da Lusa. A evolução física do atleta foi elogiada pelo Dr. Turíbio Leite, vice-presidente do Núcleo de Ciência do Esporte do clube, que destacou o bom desempenho do jogador nos testes físicos e sinalizou que ele já apresenta condições de atuar por alguns minutos.

“É surpreendente a evolução. Mesmo com todo o tempo parado, ele teve um dos melhores desempenhos nos testes físicos que fizemos. Neste momento, com o que foi avaliado, ele já poderia ter poucos minutos em campo”, afirmou.

Durante a coletiva de apresentação, ao lado do dirigente Alex Bourgeois e do técnico Márcio Zanardi, Romarinho afirmou estar comprometido com o projeto da Portuguesa e garantiu que cumprirá o contrato firmado até o término da Série D de 2027.

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O atacante descartou a intenção de utilizar a vitrine do Paulistão para buscar transferência e ressaltou que o objetivo da equipe é garantir a permanência na Série A1 estadual e disputar posições na parte de cima da tabela.

A chegada de Romarinho marca a primeira vez que o atleta defenderá um clube fora da Série A nacional desde 2012, ano em que se transferiu do Bragantino para o Corinthians. A diretoria da Portuguesa segue movimentando o mercado para encorpar o elenco comandado por Márcio Zanardi, tendo acertado também a chegada de um novo goleiro e mantendo negociações para outros setores visando a estreia na competição estadual.