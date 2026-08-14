O Botafogo quebrou um recorde negativo na acachapante derrota para o peruano Cienciano, pelas oitavas da Sul-Americana, nesta quinta-feira, 13. Com a goleada sofrida por 6 a 1 em Cusco, o Glorioso se tornou o clube brasileiro a sofrer a maior goleada na história em torneios sul-americanos.

Antes do 6 a 1 sofrido pelo Botafogo, a marca negativa era dividida entre diferentes clubes brasileiros. Na Libertadores, Athletico-PR (2022 e 2002), Flamengo (2020), Grêmio (2019), Palmeiras (1995) e Santos (1984) sofreram goleadas por 5 a 0.

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Maiores goleadas sofridas por clubes brasileiros em torneios sul-americanos (1960-2026)