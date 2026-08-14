O Botafogo quebrou um recorde negativo na acachapante derrota para o peruano Cienciano, pelas oitavas da Sul-Americana, nesta quinta-feira, 13. Com a goleada sofrida por 6 a 1 em Cusco, o Glorioso se tornou o clube brasileiro a sofrer a maior goleada na história em torneios sul-americanos.
Antes do 6 a 1 sofrido pelo Botafogo, a marca negativa era dividida entre diferentes clubes brasileiros. Na Libertadores, Athletico-PR (2022 e 2002), Flamengo (2020), Grêmio (2019), Palmeiras (1995) e Santos (1984) sofreram goleadas por 5 a 0.
Maiores goleadas sofridas por clubes brasileiros em torneios sul-americanos (1960-2026)
- Cienciano-PER 6 x 1 Botafogo (Sul-Americana 2026)
- The Strongest-BOL 5 x 0 Athletico-PR (Libertadores 2022)
- Independiente del Valle-EQU 5 x 0 Flamengo (Libertadores 2020)
- Flamengo 5 x 0 Grêmio (Libertadores 2019)
- América de Cali-COL 5 x 0 Athletico-PR (Libertadores 2002)
- Grêmio 5 x 0 Palmeiras (Libertadores 1995)
- Santos 0 x 5 Flamengo (Libertadores 1984)
- São Paulo 7 x 3 Botafogo (Copa Master Conmebol 1996)
- Palmeiras 7 x 3 Cruzeiro (Mercosul 1999)