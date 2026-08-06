A nova temporada de Ted Lasso, série da Apple TV+, conta com uma participação especial: a atacante brasileira Bia Zaneratto. A atacante do Palmeiras aparece no lançamento da quarta temporada do seriado, em uma partida da NWSL, liga americana de futebol feminino, utilizada na produção.

A partida que aparece no episódio é da vitória do Kansas City Current, clube que a brasileira defendia em 2025, contra o Gotham FC. A atacante abriu o placar de cabeça, após cruzamento de Izzy Rodriguez. A cena que aparece no seriado é do segundo gol, em que a atacante cria a jogada e serve Temwa Chawinga.

Na nova temporada da série, Ted Lasso foca na criação da equipe feminina do Richmond, na segunda divisão inglesa. O futebol feminino será o ponto central da aclamada série do técnico de futebol americano que se aventura no esporte bretão.

Destaque nos Estados Unidos

Em 2024, a Imperatriz Bia Zaneratto deixou o Palmeiras após quatro tempordas, e se transferiu ao KC Current. Antes, em 2022, a atacante de 32 anos conquistou a Libertadores e o Campeonato Paulista com o Verdão.

Nos Estados Unidos, a jogadora foi destaque em 2025, ficando entre as finalistas do prêmio MVP da competição, além de conquistar o NWSL Shield.

Neste ano, Bia retornou para ao Palmeiras e marcou nove gols e em 22 jogos, sendo a vice-colocada na artilharia do Brasileirão Feminino. Com quatro disputas de Copa do Mundo e duas Olimpíadas, a atacante de 32 anos continua como uma das referências no ataque da seleção brasileira.