O Bahia divulgou a sua nova camisa I para a temporada 2026 em parceria com a Puma. A camisa é branca com duas faixas, uma azul e outra vermelha, cortando o uniforme na diagonal. O vídeo de divulgação, publicado na última terça, da novidade é narrado por Evaristo de Macedo, treinador com mais títulos na história do clube.

Outros detalhes na camisa são a assimetria de azul e vermelho na gola e nas mangas. A camisa homenageia os 95 anos de fundação do Bahia e destaca o pioneirismo Tricolor, que foi o primeiro brasileiro a participar da Libertadores e o primeiro nordestino a ser campeão nacional.

“Algumas histórias começam em silêncio, a nossa começou com uma voz. Nascemos campeões, pioneiros desde sempre. Nunca tivemos medo de nos posicionar. A nossa voz atravessou o país e fez o Brasil inteiro ouvir. A voz do campeão não vem só do campo, ela ecoa da Fonte Nova, da Bahia, do povo. O tempo passa, os rostos mudam, mas a nossa voz permanece. Carregamos 95 anos no peito, olhando para frente, rumo a um futuro que ainda vai ser escrito. Bahia, a nossa voz, a voz do campeão”, diz o texto do vídeo, narrado por Evaristo.

Feito com poliéster reciclado, o novo uniforme do Tricolor Baiano também é 100% sustentável. A estreia da camisa será contra o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, 18, às 19 horas. A partida, válida pela 7ª rodada do Brasileirão, vai ser disputada na Fonte Nova.