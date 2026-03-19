Com mais de 55 anos de história, oferecemos cobertura do futebol com resultados ao vivo, análises precisas e notícias atualizadas.

Ao se inscrever, você concorda em receber comunicações por e-mail conforme nossa Política de Privacidade .

Bahia

( 96 )

O Bahia fez valer a força da Arena Fonte Nova e venceu o RB Bragantino por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (18), em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma atuação letal no primeiro tempo, comandada por Luciano Juba, e uma defesa sólida na etapa final, o Tricolor manteve o tabu histórico de nunca ter perdido para o time paulista em Salvador e se consolidou nas primeiras posições da tabela.

A partida começou com o time da casa ditando o ritmo, rodando a bola e buscando brechas na defesa adversária. Apesar do controle baiano, o primeiro grande susto foi paulista: aos 12 minutos, após cobrança de falta, Eduardo Santos cabeceou livre e carimbou o travessão.

O lance, no entanto, serviu para acordar o ataque tricolor. Aos 16 minutos, a superioridade se transformou em arte. Jean Lucas ajeitou de calcanhar e Luciano Juba chegou batendo de primeira, no ângulo de Tiago Volpi, abrindo o placar com uma verdadeira pintura.

O gol inflamou a torcida e o Bahia seguiu pressionando. Aos 39 minutos, a insistência foi recompensada. Juba, sempre perigoso, foi à linha de fundo pela esquerda e cruzou rasteiro; a bola desviou em Erick e morreu no fundo das redes, ampliando a vantagem antes do intervalo.

Tensão, milagres e trave salvadora

Na volta para o segundo tempo, o cenário mudou. O Bragantino, precisando do resultado para quebrar uma sequência de quatro jogos sem vitória, adiantou as linhas. O jogo ganhou contornos de tensão, com faltas duras e a saída de Erick Pulga, de maca, gerando preocupação.

Enquanto o Bahia tentava matar o jogo em contra-ataques, esbarrando em defesas espetaculares de Tiago Volpi em chutes de Olivera e Ademir, o Massa Bruta foi para o tudo ou nada nos minutos finais. Foi então que brilhou a estrela do goleiro Ronaldo.

Nos acréscimos, o arqueiro tricolor fez duas defesas monumentais em finalizações de Davi Gomes. O drama atingiu seu ápice no último minuto de jogo, quando o próprio Davi Gomes soltou uma bomba na trave e, na sequência, um cruzamento venenoso voltou a beijar o poste baiano.

Apesar do sufoco final, o apito do árbitro confirmou o triunfo. Com o resultado de 2 a 0, o Bahia preserva sua invencibilidade como mandante e soma três pontos cruciais que o mantêm no pelotão de elite do Brasileirão, enquanto o Bragantino amarga seu quinto jogo consecutivo sem vitórias no torneio.