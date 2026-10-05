O Atlético de Madrid terá um uniforme reserva com desenho totalmente inédito para a temporada 2027/2028. De acordo com o portal Footy Headlines, a fornecedora Nike prepara uma combinação de cores inédita na história recente do clube espanhol. A peça será usada em jogos fora de casa.
A nova camisa é predominantemente na cor lino, uma tonalidade de branco suave e quente, semelhante à baunilha, planejada para oferecer uma base neutra e sofisticada. Esse tom claro será acompanhado por detalhes na gola, nas cores rosa e o marrom escuro.
Conforme os dados antecipados pela apuração, o marrom escuro será utilizado no logotipo da fornecedora e em diferentes remates da peça esportiva. Já o rosa intenso dará um acabamento destacado tanto no escudo institucional do clube quanto em outros elementos menores da camisa.
A camisa deve ser utilizada pelo clube apenas na próxima temporada.