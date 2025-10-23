A Athleta, marca que vestiu a seleção brasileira nos três primeiros títulos da Copa do Mundo, e se tornou sinônimo de tradição, conquistas e inovação no esporte brasileiro, completa 90 anos de história.

Para celebrar este marco, será realizado no dia 30 de outubro, em Sorocaba (SP), um evento exclusivo que reunirá familiares dos fundadores, diretoria vinda do Japão, parceiros atuais e personalidades que marcaram esta trajetória de nove décadas.

Os ex-jogadores da seleção, Pepe, Romário, Basílio, Magrão, Edilson, Mané Maria, Paraná e Emerson Baldocchi estão confirmados nas festividades. A ocasião terá ainda a presença especial do presidente internacional da marca, em visita exclusiva ao Brasil.

Fundada no Brasil em 1935, a Athleta construiu um legado inigualável no futebol mundial ao vestir a seleção brasileira nos anos de ouro do esporte. Foi com a camisa da marca que o Brasil conquistou as Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970, eternizando momentos que marcaram gerações.

Nos anos 1990, a Athleta deu início à sua internacionalização, migrando suas operações para o Japão com o advento da J-League. A estratégia de unir design inspirado na cultura brasileira à tecnologia de alta performance consolidou a marca no mercado asiático, atendendo clubes de futebol, futsal e escolas formadoras.

A partir de 2015, a Athleta reposicionou sua presença no Brasil, lançando linhas de calçados e roupas, investindo no futsal e no futevôlei, além de ampliar sua atuação no esporte brasileiro. Hoje, a Athleta é fornecedora oficial do América Football Club (RJ), Desportivo Brasil (SP), Sport Club Gaúcho (RS), Mirassol Futebol Clube (SP) e Pouso Alegre FC (MG).

“Celebrar 90 anos é muito mais do que reverenciar o passado. É reafirmar nosso compromisso com o esporte, com a cultura e com todos aqueles que acreditam no poder transformador da Athleta. Este encontro representa a união de gerações e a certeza de que nossa história ainda tem muitos capítulos a serem escritos, mantendo nossas conquistas, tradição e inovação”, afirma Ricardo Tiwata, CEO da Athleta Brasil.

Atualmente, a Athleta patrocina o Mirassol, estreante e sensação do Brasileirão 2025, que lançou uma camisa em referência ao modelo utilizado pelo Brasil no tricampeonato no México.

Evento Athleta 90 Anos

Data: 30 de outubro

Hora: 19h

Local: AMIIICI

Av. Dom Aguirre, 2121 – Jardim Santa Rosália, Sorocaba/SP

Credenciamento imprensa: https://forms.gle/AzdGh2WzBdhp5XGo7

Assessoria de comunicação: (11) 9 9831-2182 – Jô Ribeiro

Jogo beneficente com ídolos nacionais

Em comemoração aos 90 anos, Athleta fará ainda um jogo beneficente com lendas do esporte, no próximo dia 31 de outubro, às 19h30, no Estádio Municipal de Sorocaba. O Charity Game reunirá grandes nomes do futebol nacional em prol da solidariedade.

O ingresso será simbólico: 1 quilo de alimento não perecível, destinado à Secretaria de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista de Sorocaba. A ação reforça o compromisso da Athleta em unir esporte, memória e responsabilidade social em um momento único para a cidade e para o futebol.

Entre os confirmados estão ídolos que marcaram época, como Romário, Mancini, Dagoberto, Aranha, Edilson (Capetinha), Alex Dias, Magrão, Keirrison, Dinelson, Ilsinho, Fábio Braz, Gustavo, Moisés, além de outros convidados especiais que irão abrilhantar o espetáculo.