Marta, a cinebiografia da Rainha do Futebol, ganhou seu primeiro teaser, revelado nesta quarta-feira, 4. A obra produzida pela Conspiração Filmes é dirigida por Andrucha Waddington e tem a atriz Alice Carvalho no papel da jogadora da seleção brasileira.

O filme com roteiro de Elena Soárez e Thais Tavares acompanha Marta desde a sua infância em Dois Riachos (AL) até sua consagração como a maior jogadora do futebol feminino em todos os tempos.

O filme tem data de estreia marcada para 8 de abril de 2027, pouco antes do início da Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil. Aos 40 anos, Marta luta por uma vaga na lista final de Arthur Elias para a competição.

Assista ao teaser abaixo:

Marta na Netflix

A Netflix também prepara um filme documental dedicado à trajetória de Marta. O longa documental conta com direção da cineasta Eliza Capai e roteiro desenvolvido por João Costa Van Hombeeck e Carolina Albuquerque. A produção é assinada pela Conspiração Filmes, sob produção executiva de Renata Brandão, Luisa Barbosa e Andrucha Waddington, com direção de fotografia de Helen Braga.

Além de acompanhar os treinos e o cotidiano atual da jogadora, a obra trará entrevistas e depoimentos inéditos sobre momentos decisivos de sua vida dentro e fora dos gramados.

Marta é a maior artilheira da história da seleção brasileira feminina e conquistou o prêmio de melhor do mundo pela Fifa em seis ocasiões, além de disputar seis edições de Jogos Olímpicos e seis Copas do Mundo.

Carregando imagem 16 fotos 01 / 16 Marta, do Brasil, durante jogo entre Brasil x Alemanha partida válida pelo futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Pequim, no Estádio Olímpico de Shenyang - Alexandre Battibugli/PLACAR