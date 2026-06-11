Com a chegada da Copa do Mundo, os principais clubes do futebol brasileiro tem realizado ações de marketing em alusão ao mundial da Fifa. Isso incluí, é claro, as tradicionais camisas especiais para quem pretende torcer pela seleção brasileira sem abrir mão de demonstrar o apoio ao seu time do peito.

É sob essa premissa que a Adidas lançou, nesta quinta feira, 11, a sua linha temática para os clubes brasileiros: Flamengo, Internacional e Cruzeiro ganharam camisas nas cores da bandeira do Brasil (verde, amarelo, azul e branco).

As peças seguem o mesmo padrão de design: escudo do clube, adornado pelo verde-amarelo canarinho e acompanhado pelas três listras da fornecedora alemã. A exceção fica com a camisa do Inter, que não possuí detalhes azuis em razão da rivalidade com o Grêmio.

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Os uniformes chegam ao mercado ao preço de R$ 279,99 na versão masculina e feminina, e R$ 249,99 na versão infantil. Estão disponíveis para compra no site da marca.