Com mais de 30 anos de profissão, sendo 25 deles ininterruptos no Paysandu Sport Club de Belém do Pará, Jr. Furtado é reconhecido como pioneiro e referência em fisioterapia esportiva na Região Norte. No livro Coração Ensinável, escrito pelo jornalista Mauro Tavernard, no entanto, o foco é sua incrível história de superação.

Em 120 páginas de tirar o fôlego, ele conta em primeira pessoa sua trajetória desde o diagnóstico de fibrilação atrial, grave doença cardíaca, em 2022, até a participação na Maratona do Rio, em 2025.

“Eu fiquei por quase dois anos e meio com alterações cardíacas, baixa autoestima e engordei bastante, passei dos 3 dígitos. Com muito empenho e Deus no coração, consegui num prazo curto de preparação (11 semanas) concluir uma maratona, e o livro conta essa história de superação que transformou a minha vida”, afirma Jr. Furtado.

Na obra o leitor irá acompanhar um homem comum enfrentando seus muitos medos e inseguranças, limitações impostas pelos médicos e todo o processo pelo qual passou de ressignificação e transformação até concluir a prova de 42km num sol escaldante da Cidade Maravilhosa. Uma história para inspirar, emocionar e surpreender.

“A mesma emoção que eu senti nas entrevistas e produção do livro é a que eu quero passar para os leitores. Em 120 páginas, a intenção é que ele(a) sinta e se emocione com as dificuldades que o Jr. passou até conseguir uma meta que era considerada impossível pelos médicos”, diz o autor Mauro Tavernard.

O livro foi lançado dia 30 de outubro para convidados na Leal Moreira, em Belém, e será vendido em breve nas principais livrarias da cidade e plataformas digitais.