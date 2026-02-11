Com o objetivo de fortalecer o espírito de equipe e alinhar o foco para os próximos desafios da temporada, os atacantes Vinicius Junior e Kylian Mbappé organizaram um jantar exclusivo para o elenco do Real Madrid. O encontro, realizado em um restaurante de luxo na capital espanhola, marca o início da preparação psicológica para uma semana crucial na Champions League.

Liderança e união do vestiário

A iniciativa partiu das duas principais estrelas do ataque merengue, sinalizando um exercício de liderança e o desejo de dissipar especulações externas sobre uma suposta falta de química entre os jogadores. O evento serviu como um momento de descontração fora do ambiente de pressão de Valdebebas, o centro de treinamento do clube, visando blindar o vestiário contra críticas recentes.

De acordo com a imprensa espanhola, o clima foi de harmonia, contando com a presença maciça do plantel. Esse tipo de confraternização, tradicionalmente chamada na Espanha de “conjura”, é comum no clube antes de momentos vitais da temporada. O objetivo é aparar arestas, integrar o grupo e renovar o compromisso coletivo com as metas estabelecidas para o ano.

Momento decisivo na temporada

O Real Madrid atravessa uma fase importante no calendário, após altos e baixos e até a demissão do técnico Xabi Alonso. Com a disputa da fase de liga da competição europeia se acirrando, a equipe comandada agora por Arbeloa necessita de resultados positivos para seguir viva no torneio europeu e avançar às oitavas de final.

Nos playoffs, o Real Madrid vai encarar o Benfica, em dois jogos, de ida e volta. O rival português tem José Mourinho como técnico e chegou a vencer justamente o Real dentro do Bernabéu na última rodada da fase de liga.

A coesão do grupo é considerada fundamental para superar adversários de alto nível, especialmente após oscilações recentes no desempenho.