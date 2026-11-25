O Villarreal foi à República Tcheca nesta quarta-feira, 25, e saiu com uma vitória importante pela quinta rodada da Liga dos Campeões. Jogando na Fortuna Arena, a equipe espanhola bateu o Slavia Praga por 1 a 0, voltando a vencer pela competição após sofrer derrotas pesadas para Liverpool e Paris Saint-Germain.

O Slavia Praga tentou se impor diante de sua torcida, terminando a partida com 52% de posse de bola e 13 finalizações contra sete do adversário. A pressão ficou evidente no número de escanteios: 13 a 0 para os mandantes.

No entanto, o time tcheco esbarrou na falta de pontaria, acertando o alvo apenas uma vez, enquanto o Submarino Amarelo o fez em cinco oportunidades. O primeiro tempo foi marcado por um momento de tensão nos acréscimos, quando o VAR revisou um possível cartão vermelho para o Villarreal, mas o lance terminou apenas com cartão amarelo para Renato Veiga.

Aos 17 minutos da etapa final, a precisão espanhola deu resultado: Ayoze Pérez deu a assistência para Tajon Buchanan balançar as redes e abrir o placar. O Slavia Praga chegou a ter uma esperança aos 37 minutos, quando um lance de pênalti a seu favor foi revisado pelo VAR. Após a checagem, a marcação não foi confirmada, e o jogo seguiu até o apito final com o triunfo visitante.

O resultado dá um respiro ao Villarreal na competição, agora com seis pontos em cinco jogos. Já o Slavia Praga segue com apenas um ponto e amarga um retrospecto de quatro derrotas e um empate.

O Villarreal volta a campo no próximo domingo, 29, quando visita o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol. O Slavia Praga terá seu próximo desafio pela Champions League na terça-feira, 08, fora de casa, contra o Bayern de Munique.