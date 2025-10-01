Qual motivo da briga no Real Madrid? Saiba o que rolou entre Valverde e o técnico

Uruguaio afirmou “não ter nascido para jogar como lateral” e acabou ficando fora da partida; Xabi Alonso foi criticado por decisão considerada punitiva.

Valverde é um dos destaques do elenco do Real Madrid - ERIK S. LESSER/EFE

O meio-campista Federico Valverde, um dos destaques do Real Madrid nas últimas temporadas, protagonizou um clima tenso durante a goleada por 5 a 0 sobre o Kairat, na última terça-feira, 31, pela Champions League.

O uruguaio chamou atenção por ficar afastado do grupo, especialmente no aquecimento, quando preferiu permanecer sentado no banco em vez de participar das atividades com os companheiros.

Na véspera do jogo, Valverde havia dado declarações que não caíram bem. Escalado para a coletiva ao lado de Xabi Alonso, um sinal de que poderia ser titular, o jogador comentou sobre a possibilidade de atuar improvisado na lateral direita, já que o treinador não contava com Alexander-Arnold e Carvajal.

“Jogar como lateral direito? Não nasci para jogar como lateral, não cresci aprendendo essa posição (…). Não me sinto confortável porque há muitas qualidades que não tenho, como a capacidade de fechar a defesa. Mas sempre tento dar o meu melhor e mostrar atitude”, disse.

A frase foi interpretada como um sinal de descontentamento, o que pode ter influenciado sua ausência na partida.

Após a repercussão, Valverde se manifestou nas redes sociais. Admitiu o mau momento técnico, mas negou ter se recusado a jogar improvisado.

