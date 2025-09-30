Por que Mbappé é a estrela do Real de Xabi? Números mostram

Atacante superou Vinicius Júnior e assumiu posto de principal jogador da equipe merengue com chegada de novo treinador; confira estatísticas

Kylian Mbappé segue brilhando no Real Madrid. Destaque na goleada merengue sobre o Kairat, nesta terça-feira, 30, em Almaty, o francês subiu ainda mais no ranking histórico de artilheiros da Champions League e marcou seu primeiro hat-trick da temporada.

Assim, somando números por clube e seleção, chegou a 15 gols em 2025/26. Com a camisa blanca, marcou 13 vezes em apenas nove partidas, enquanto tem dois tentos em dois jogos pelo time nacional da França.

O bom desempenho no jogo diante do Kairat também o fez saltar de 57 para 60 gols feitos em sua história da Champions League. Em 89 partidas, a estrela agora divide a sexta posição da artilharia histórica com Ruud Van Nistelrooy, superando Andriy Shevchenko (59) e Thomas Muller (57).

Kylian, dessa maneira, tem respondido à confiança do novo treinador Xabi Alonso. Da mesma forma, justifica a sua escolha como o novo camisa 10 do Real Madrid, em fase que teve início após a saída de Luka Modric.

Além disso, é possível interpretar que Mbappé, enfim, assumiu o posto de principal nome do elenco. Na temporada passada, sua primeira após saída de PSG, o técnico Carlo Ancelotti ainda fazia questão de sempre dividir o protagonismo do francês com o de Vinicius Júnior.

Mbappé com Xabi Alonso

O brasileiro, no entanto, perdeu a unanimidade recentemente e já foi pontualmente reserva, disputando posição com Rodrygo. O jogo mais posicional de Xabi, da mesma forma, fez com que o camisa 7 tenha sido tirado de um modelo de jogo de maior liberdade de movimentação, em que atuava com mais liberdade para flutuar entre a ponta e o setor de atacante.

Tendo em vista a maior obrigação posicional de Vini quando atua, Mbappé se transformou a figura ofensiva de protagonismo. Mais livre para partir dos cantos para o centro, tem uma média de 56,2 minutos para participar de gol com a camisa do Real Madrid, considerando que atuou 788 minutos, marcou 13 gols e anotou uma assistência.

Segundo o Sofascore, no futebol de clubes, Kylian tem perdeu sete grandes chances. Por outro lado, deu 27 passes para finalização, acertou 31 dribles e criou três chances claras para companheiros.

Mbappé ainda brilha com alta taxa de conversão de gols. O francês foi às redes 13 vezes, número mais alto do que o de 10,42 xG (gols esperados).