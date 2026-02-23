Nesta quarta-feira, 25, o futebol francês para diante de um duelo decisivo em palco continental. O Paris Saint-Germain recebe o Monaco no Parque dos Príncipes, às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta dos playoffs da UEFA Champions League. O confronto define quem avança para as oitavas de final da principal competição de clubes da Europa.

Cenário do confronto: PSG em vantagem

O clássico doméstico ganha ares dramáticos após um jogo de ida eletrizante no Stade Louis II. Na ocasião, o Monaco chegou a abrir 2 a 0 com gols de Balogun, mas a equipe comandada por Luis Enrique mostrou poder de reação e buscou uma virada impressionante para 3 a 2. Com esse resultado, o PSG joga por qualquer empate em casa para se classificar.

Para o Monaco, a missão é complexa, mas não impossível: precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente, ou por um gol para levar a decisão para a prorrogação e pênaltis. Ambas as equipes chegaram a esta fase de repescagem após terminarem a fase de liga em posições intermediárias: os parisienses ficaram em 11º (14 pontos), enquanto os monegascos terminaram em 21º (10 pontos).

Como chegam as equipes

O técnico Luis Enrique aposta no fator casa e na experiência do elenco para controlar a partida. No entanto, o treinador espanhol lida com preocupações físicas: Ousmane Dembélé, peça-chave no ataque, é dúvida após sofrer uma pancada no primeiro jogo. A estratégia deve focar na posse de bola para evitar a pressão inicial do adversário.

Do lado visitante, o técnico Sébastien Pocognoli precisa equilibrar a necessidade de atacar com a correção de problemas defensivos que custaram a vitória na ida. O time do principado aposta na velocidade das transições ofensivas para surpreender a defesa parisiense e tentar reverter o cenário adverso na capital.

Onde assistir a PSG x Monaco

A partida decisiva terá ampla cobertura para o público brasileiro. O jogo será transmitido ao vivo pelo canal por assinatura TNT e via streaming pela plataforma Max.