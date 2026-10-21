O Betis manteve sua campanha perfeita na Liga dos Campeões de 2026/27 ao vencer o Feyenoord por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Estadio de la Cartuja, em Sevilha. Em partida válida pela terceira rodada da competição, a equipe comandada pelo técnico Manuel Pellegrini precisou de uma cobrança de pênalti convertida por Isco no segundo tempo para furar o bloqueio adversário.

Volume ofensivo e paredão holandês

Apesar de o Feyenoord ter ficado ligeiramente mais com a bola, registrando 52% de posse e trocando 572 passes contra 508 dos donos da casa, o Betis foi muito mais incisivo. A equipe espanhola, armada no esquema 4-2-3-1, finalizou 21 vezes ao longo do confronto, sendo 10 delas na direção da meta.

O grande obstáculo para um placar mais elástico foi o goleiro Tjark Ernst, titular da equipe holandesa, que terminou a partida com nove defesas realizadas. Do outro lado, o goleiro Álvaro Vallés foi exigido em apenas duas oportunidades nas 12 finalizações totais dos visitantes.

O zero só saiu do placar aos 14 minutos do segundo tempo. Isco assumiu a responsabilidade em cobrança de pênalti e marcou o único gol do jogo para o Betis. Após o lance, os dois treinadores promoveram diversas alterações. Pellegrini mandou a campo nomes como Dani Ceballos, Rodrigo Riquelme e Giovani Lo Celso, enquanto Giovanni van Bronckhorst tentou responder com as entradas de Tsuyoshi Watanabe e Sem Steijn, mas o placar de 1 a 0 se manteve até o apito final.

Cenário na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Betis chega a nove pontos em três jogos. Já o Feyenoord permanece com três pontos, após duas derrotas e uma vitória no torneio continental.

O Betis volta a campo neste domingo, 25, para enfrentar o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol. No mesmo dia, o Feyenoord jogará contra o PSV pelo Campeonato Holandês.