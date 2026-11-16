As competições europeias de clubes organizadas pela Uefa terão um novo fornecedor oficial de bolas a partir do ciclo que se inicia em 2027. A Nike assinou um contrato de exclusividade válido da temporada 2027/28 até 2030/31 para distribuir as bolas de todos os torneios da entidade.

O contrato estabelece uma unificação sem precedentes no futebol do continente europeu. Pela primeira vez na história da entidade, uma única marca esportiva produzirá os materiais de jogo de todas as principais competições de clubes sob chancela da confederação.

O fornecimento contempla a Liga dos Campeões, a Liga Europa, a Conference League, a Supercopa da Europa, a Youth League e a Liga dos Campeões de Futsal.

A definição põe fim a um dos vínculos comerciais mais tradicionais do futebol mundial. A Adidas fornece a bola oficial da principal competição europeia ininterruptamente desde a temporada 2001/02 e seguirá cumprindo o acordo vigente até o término de 2026/27.