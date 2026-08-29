Neste sábado, 29, a Uefa compartilhou a tabela completa da fase principal Champions League 2026/27. Entre os dias 8 e 10 de setembro, acontece a primeira rodada da competição.

Primeira rodada da Champions 2026/27

Horários de Brasília:

  • Terça-feira, 8/9
    13h45 — AEK Athensx Lask
    13h45 — Brugge x Aston Villa
    16h — Borussia Dortmund x Villarreal
    16h — Porto x Manchester City
    16h — Lille x Real Betis
    16h — Real Madrid x Inter de Milão
  • Quarta-feira, 9/9
    13h45 — Barcelona x Feyenoord
    13h45 — Stuttgart x Viking
    16h — Liverpool x Atlético de Madrid
    16h — Paris Saint-Germain x Bratislava
    16h — Sporting x Galatasaray
    16h — Napoli x Arsenal
  • Quinta-feira, 10/9
    13h45 — Fenerbahçe x Roma
    13h45 — PSV x Shakhtar
    16h — Como x RB Leipzig
    16h — Bayern de Munique x Bodo
    16h — Manchester United x Sabah
    16h — Slavia Praga x Lens

A fase de grupos da Champions League 2026/27  termina em 27 de janeiro de 2027.

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Datas da Champions 2026/27

  • 1ª rodada Fase de Liga : 8 a 10 de setembro de 2026;
  • 8ª rodada Fase de Liga : 27 de janeiro de 2027;
  • Play-offs : 16/17 e 23/24 de fevereiro de 2027;
  • Oitavas de final : 9/10 e 16/17 de março de 2027;
  • Quartas de final : 6/7 e 13/14 de abril de 2027;
  • Semifinais : 27/28 de abril e 4/5 de maio de 2027;
  • Final : 5 de junho de 2027.