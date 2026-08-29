Neste sábado, 29, a Uefa compartilhou a tabela completa da fase principal Champions League 2026/27. Entre os dias 8 e 10 de setembro, acontece a primeira rodada da competição.

Primeira rodada da Champions 2026/27

Horários de Brasília:

Terça-feira, 8/9

13h45 — AEK Athensx Lask

13h45 — Brugge x Aston Villa

16h — Borussia Dortmund x Villarreal

16h — Porto x Manchester City

16h — Lille x Real Betis

16h — Real Madrid x Inter de Milão

13h45 — AEK Athensx Lask 13h45 — Brugge x Aston Villa 16h — Borussia Dortmund x Villarreal 16h — Porto x Manchester City 16h — Lille x Real Betis 16h — Real Madrid x Inter de Milão Quarta-feira, 9/9

13h45 — Barcelona x Feyenoord

13h45 — Stuttgart x Viking

16h — Liverpool x Atlético de Madrid

16h — Paris Saint-Germain x Bratislava

16h — Sporting x Galatasaray

16h — Napoli x Arsenal

13h45 — Barcelona x Feyenoord 13h45 — Stuttgart x Viking 16h — Liverpool x Atlético de Madrid 16h — Paris Saint-Germain x Bratislava 16h — Sporting x Galatasaray 16h — Napoli x Arsenal Quinta-feira, 10/9

13h45 — Fenerbahçe x Roma

13h45 — PSV x Shakhtar

16h — Como x RB Leipzig

16h — Bayern de Munique x Bodo

16h — Manchester United x Sabah

16h — Slavia Praga x Lens

A fase de grupos da Champions League 2026/27 termina em 27 de janeiro de 2027.

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Datas da Champions 2026/27