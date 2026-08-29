Neste sábado, 29, a Uefa compartilhou a tabela completa da fase principal Champions League 2026/27. Entre os dias 8 e 10 de setembro, acontece a primeira rodada da competição.
Primeira rodada da Champions 2026/27
Horários de Brasília:
- Terça-feira, 8/9
13h45 — AEK Athensx Lask
13h45 — Brugge x Aston Villa
16h — Borussia Dortmund x Villarreal
16h — Porto x Manchester City
16h — Lille x Real Betis
16h — Real Madrid x Inter de Milão
- Quarta-feira, 9/9
13h45 — Barcelona x Feyenoord
13h45 — Stuttgart x Viking
16h — Liverpool x Atlético de Madrid
16h — Paris Saint-Germain x Bratislava
16h — Sporting x Galatasaray
16h — Napoli x Arsenal
- Quinta-feira, 10/9
13h45 — Fenerbahçe x Roma
13h45 — PSV x Shakhtar
16h — Como x RB Leipzig
16h — Bayern de Munique x Bodo
16h — Manchester United x Sabah
16h — Slavia Praga x Lens
A fase de grupos da Champions League 2026/27 termina em 27 de janeiro de 2027.
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Datas da Champions 2026/27
- 1ª rodada Fase de Liga : 8 a 10 de setembro de 2026;
- 8ª rodada Fase de Liga : 27 de janeiro de 2027;
- Play-offs : 16/17 e 23/24 de fevereiro de 2027;
- Oitavas de final : 9/10 e 16/17 de março de 2027;
- Quartas de final : 6/7 e 13/14 de abril de 2027;
- Semifinais : 27/28 de abril e 4/5 de maio de 2027;
- Final : 5 de junho de 2027.