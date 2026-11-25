A Inter de Milão venceu o Stuttgart por 2 a 0 nesta quarta-feira, 25, no San Siro, em partida válida pela quinta rodada da Liga dos Campeões. Após um primeiro tempo sem gols, a equipe italiana construiu o resultado na etapa final, contando com um pênalti convertido por Petar Sučić e um gol de Lautaro Martínez, que saiu do banco de reservas para definir o placar. Foi a terceira vitória seguida dos nerazzurri na competição, após iniciá-la com duas derrotas.

O confronto começou com as duas equipes buscando espaços, o que ficou refletido na posse de bola equilibrada ao longo dos 90 minutos – 50% para cada lado. A Inter de Milão, no entanto, apresentou maior volume ofensivo, terminando a partida com 20 finalizações totais contra 13 do Stuttgart.

Aos 41 minutos da etapa inicial, o técnico Cristian Chivu precisou mexer na formação da equipe mandante quando Alessandro Bastoni saiu aparentemente machucado para a entrada de Federico Dimarco. O primeiro tempo terminou sem alterações no placar e com apenas um cartão amarelo, aplicado a Marcus Thuram.

O cenário mudou logo nos primeiros minutos do segundo tempo. Aos 10, o VAR confirmou um pênalti a favor da Inter. Petar Sučić foi para a cobrança e converteu, inaugurando o marcador no San Siro. Em desvantagem, o técnico Sebastian Hoeneb promoveu uma série de substituições no Stuttgart, colocando em campo nomes como Jamie Leweling e Deniz Undav.

A resposta da Inter veio também do banco de reservas – e de forma definitiva. Aos 24 minutos, Lautaro entrou na vaga de Thuram. Apenas cinco minutos depois, o atacante marcou o segundo gol do jogo, aproveitando assistência de Dimarco.

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O resultado impulsiona a Inter de Milão na Champions League. A equipe italiana agora chega a nove pontos em cinco jogos e aparece em 12º lugar. O Stuttgart permanece com sete pontos, em 17º, e amarga seu segundo revés seguido na competição.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 28, por seus respectivos campeonatos nacionais. A Inter de Milão recebe o Genoa pelo Campeonato Italiano, enquanto o Stuttgart joga em casa contra o Eintracht Frankfurt pelo Campeonato Alemão.