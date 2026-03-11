O goleiro Antonín Kinsky viveu um pesadelo nesta terça-feira, 10, junto com toda a torcida do Tottenham. O jovem de 22 anos foi escalado para estrear na Champions League justamente nas oitavas contra o Atlético de Madrid, fora de casa, mas falhou duas vezes logo de início e foi substituído com 16 minutos. O tcheco recebeu apoio interno e externo, e explicações do técnico.

“Eu nunca vivi isso em 15 anos de carreira. A substituição foi necessária para preservar o jogador e o time. Foi uma situação incrível. Antes do jogo, era a decisão correta, pelo momento que vivemos. Depois do jogo, é fácil dizer que não foi a decisão correta. Conversei com Antonín (Kinsky), ele é um bom goleiro, infelizmente aconteceram esses erros em um grande jogo”, disse Igor Tudor, técnico do Tottenham.

O primeiro gol do Atlético de Madrid aconteceu aos cinco minutos. O goleiro Kinsky vou tentar sair jogando, mas escorregou no gramado. A bola sobrou para Julián Álvarez, que serviu Llorente.

Aos 13 minutos, foi a vez de Van de Ven falhar, escorregar e entregar o segundo gol para Griezmann. No lance seguinte, logo no recomeço, o goleiro Kinsky errou mais uma saída de bola e Julián Álvarez marcou o terceiro tento.

Apoio externo dos companheiros de posição

Ao ser substituído com 16 minutos, Kinsky foi direto para o vestiário. O goleiro espanhol De Gea, atualmente na Fiorentina, se solidarizou com o tcheco nas redes sociais ao publicas a seguinte mensagem: “Ninguém que não seja goleiro pode entender como é difícil jogar nessa posição. Mantenha a cabeça erguida”.