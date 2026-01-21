Sob um frio intenso de -7°C na Fortuna Arena, o Barcelona precisou suar para superar o Slavia Praga nesta quarta-feira. Em uma partida movimentada e cheia de reviravoltas válida pela UEFA Champions League, o time catalão venceu por 4 a 2. Após sair atrás no placar e sofrer o empate no fim do primeiro tempo, a equipe de Hans Flick contou com o brilho de Fermín López e um golaço de Dani Olmo para garantir três pontos cruciais na briga por uma vaga direta nas oitavas de final.

Susto inicial e o protagonismo de Fermín

A necessidade de vitória do Barcelona esbarrou, inicialmente, na organização e na vontade dos donos da casa. O Slavia Praga, empurrado por sua torcida, abriu o placar logo aos 10 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola foi desviada na primeira trave e sobrou para Kusej, que venceu a disputa com De Jong para marcar. O gol acordou o Barça, que passou a pressionar, mas esbarrava na defesa tcheca e nas boas intervenções do goleiro Stanek.

A reação catalã veio dos pés de Fermín López. Aos 34 minutos, após uma bela troca de passes, o meia recebeu de De Jong e bateu forte para empatar. O Barcelona cresceu e virou o jogo aos 42, novamente com Fermín, que finalizou com categoria no canto esquerdo após passe de Pedri. No entanto, a alegria durou pouco. Aos 44, em novo escanteio para o Slavia, Chory desviou e a bola bateu em Lewandowski antes de entrar, configurando um gol contra e levando o 2 a 2 para o intervalo.

Pintura de Olmo e redenção de Lewandowski

O segundo tempo começou com o Barcelona determinado a resolver a partida. Após ter um gol anulado por impedimento, o técnico Hans Flick promoveu a entrada de Dani Olmo no lugar de Pedri, uma alteração que mudou a história do jogo. Aos 64 minutos, Olmo aproveitou uma rebatida na entrada da área e acertou um chute espetacular no ângulo, recolocando os visitantes em vantagem com um golaço.

Com o Slavia atordoado, o Barcelona aproveitou para matar o jogo. Lewandowski, que havia tido o infortúnio do gol contra na primeira etapa, encontrou sua redenção aos 71 minutos. Rashford cruzou forte da esquerda, a bola desviou no polonês e subiu, permitindo que o camisa 9 finalizasse de primeira para fechar o placar em 4 a 2.

Olho na tabela e próximos passos

O resultado foi fundamental para as pretensões do Barcelona na competição. Com a vitória, o time espanhol segue na briga acirrada para terminar a Fase de Liga entre os oito primeiros colocados, o que garantiria vaga direta nas oitavas de final sem a necessidade de disputar os playoffs. Já o Slavia Praga permanece sem vencer no torneio, amargando as últimas posições. Na rodada decisiva, o Barcelona recebe o Copenhagen, enquanto o Slavia visita o Pafos.