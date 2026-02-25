O Real Madrid confirmou seu favoritismo, mas não sem antes passar por momentos de tensão no Santiago Bernabéu. Nesta quarta-feira, a equipe espanhola venceu o Benfica por 2 a 1, em partida válida pela volta das oitavas de final da UEFA Champions League. Com a vantagem obtida no jogo de ida, os merengues souberam absorver a pressão inicial dos portugueses, contaram com a sorte em lances capitais e viram sua estrela brasileira decretar a classificação nos minutos finais.
Susto inicial e resposta imediata
Precisando reverter a desvantagem do primeiro jogo, o Benfica entrou em campo com uma postura agressiva e surpreendeu os donos da casa logo aos 14 minutos. Após uma bela jogada coletiva, Rafa Silva aproveitou o rebote de uma defesa parcial para abrir o placar, silenciando momentaneamente o Bernabéu e igualando o confronto no agregado.
A resposta do Real Madrid, no entanto, foi fulminante. Apenas dois minutos depois, o volante Tchouameni apareceu como elemento surpresa na entrada da área. O francês recebeu passe de Valverde e acertou um chute de chapa, no canto, sem chances para o goleiro Trubin, devolvendo a tranquilidade aos espanhóis. O Real ainda chegou a virar no primeiro tempo com Gonzalo García, mas o VAR anulou o lance por impedimento, mantendo o duelo aberto para a etapa final.
Trave salva o Real e Vini decide
O segundo tempo trouxe contornos de drama. O Benfica, valente, não desistiu da classificação e criou as melhores chances de perigo. O momento mais agudo ocorreu aos 60 minutos, quando Rafa Silva, o destaque dos encarnados, finalizou de três dedos e carimbou o travessão de Courtois, no que poderia ter sido o gol da virada portuguesa.
O jogo ficou físico e custou caro ao Real Madrid, que perdeu o zagueiro Asencio por lesão, saindo de maca. Porém, quando a pressão aumentava, a hierarquia merengue prevaleceu. Aos 80 minutos, Valverde encontrou Vinícius Júnior em velocidade pela esquerda. O camisa 7 ganhou de Otamendi na corrida e bateu cruzado para marcar o gol da vitória e da classificação.
Com o triunfo, o Real Madrid elimina o Benfica e aguarda a definição do confronto entre Sporting e Manchester City para conhecer seu próximo adversário na busca por mais uma taça europeia.