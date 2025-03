Confronto decisivo nas oitavas da Champions League entre Bayer Leverkusen x Bayern de Munique.

Bayer Leverkusen e Bayern de Munique se enfrentam em um dos jogos mais emocionantes das oitavas de final da Champions League. O jogo de volta está marcado para esta terça-feira, 11 de março de 2025, às 17h00, na BayArena, em Leverkusen, Alemanha. No primeiro confronto, o Bayern de Munique levou a melhor com uma vitória expressiva de 3 a 0, colocando o Leverkusen em uma posição desafiadora para reverter o placar.

Ambas as equipes vêm de resultados adversos em suas respectivas ligas nacionais. O Bayer Leverkusen, que ocupa a segunda posição na Bundesliga com 53 pontos, perdeu para o Werder Bremen por 2 a 0 em sua última partida. Já o Bayern de Munique, líder isolado com 61 pontos, foi surpreendido pelo Bochum, perdendo por 3 a 2. Apesar disso, o Bayern tem a vantagem de poder perder por até dois gols de diferença para avançar na competição europeia.

Onde assistir ao jogo.

Os fãs de futebol poderão acompanhar o duelo entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique através do serviço de streaming Max. Esta plataforma oferece uma cobertura completa da Champions League, permitindo que os torcedores assistam aos jogos ao vivo e acompanhem todos os detalhes das partidas.

Prováveis escalações.

As escalações das equipes são sempre um ponto de interesse antes de um grande jogo. O Bayer Leverkusen, sob o comando de Xabi Alonso, deve entrar em campo com a seguinte formação:

Goleiro: Kovar

Defensores: Mukiele , Tah , Hincapié

, , Meio-campistas: Frimpong , Xhaka , Palacios , Grimaldo

, , , Atacantes: Tella, Wirtz, Boniface

Por outro lado, o Bayern de Munique, liderado por Vincent Kompany, deve alinhar seu time da seguinte forma:

Goleiro: Urbig

Defensores: Stanisic , Upamecano , Kim Min-jae , Raphaël Guerreiro

, , , Meio-campistas: Goretzka , Kimmich

, Atacantes: Olise, Musiala, Coman, Harry Kane

O que esperar do confronto.

O Bayer Leverkusen enfrenta uma tarefa árdua para superar a desvantagem de três gols. A equipe precisará de uma atuação impecável para ter chances de avançar na Champions League. Já o Bayern de Munique, com sua vantagem confortável, deve adotar uma postura estratégica, buscando controlar o jogo e explorar os contra-ataques.

Com jogadores talentosos em ambos os lados, como Wirtz pelo Leverkusen e Harry Kane pelo Bayern, o confronto promete ser repleto de emoção e qualidade técnica. A expectativa é de um jogo intenso, onde cada detalhe pode fazer a diferença no resultado final.

Fonte: Lance!

