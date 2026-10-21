O Como não tomou conhecimento do Manchester United e goleou por 4 a 1 nesta quarta-feira, no estádio Giuseppe Sinigaglia, no norte da Itália, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Com grande atuação de Nico Paz, autor de dois gols e uma assistência, os donos da casa ditaram o ritmo da partida e garantiram a sua segunda vitória na fase da liga da competição europeia.

Início rápido e controle italiano

A equipe comandada por Cesc Fàbregas, armada no esquema 4-2-3-1, precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Lucas Da Cunha serviu Nico Paz, que bateu colocado da entrada da área. Apesar de o Manchester United terminar o jogo com mais finalizações totais (13 contra 11), o Como teve mais posse de bola (55%) e foi muito mais eficiente, acertando o alvo oito vezes contra apenas quatro dos ingleses, o que obrigou o goleiro Senne Lammens a fazer quatro defesas ao longo do confronto.

Na volta do intervalo, o cenário se repetiu. Aos quatro minutos da etapa final, Nico Paz atuou como garçom e deu a assistência para Anastasios Douvikas ampliar. Aos 12, o próprio Paz marcou o seu segundo gol no jogo, o terceiro do Como, e aos 31, os donos da casa transformaram a vitória em goleada: Kaiki Bruno, que havia entrado na vaga de Lucas Da Cunha minutos antes, deu o passe para Jacobo Ramón fazer o quarto gol italiano.

O Manchester United, treinado por Michael Carrick, só conseguiu descontar nos acréscimos. Aos 46 minutos do segundo tempo, dois jogadores que saíram do banco de reservas construíram o gol de honra: Amad Diallo deu a assistência para Joshua Zirkzee marcar. O goleiro Jean Butez, do Como, encerrou a partida com apenas três defesas realizadas.

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Com o resultado, o Como chegou a seis pontos em três jogos na Liga dos Campeões, somando duas vitórias e uma derrota no torneio. Já o Manchester United permanece com três pontos, amargando sua segunda derrota em três partidas na competição.

O Como volta a campo no sábado, 24, contra o Sassuolo, pelo Campeonato Italiano. O Manchester United joga no domingo, 25, diante do Bournemouth, pelo Campeonato Inglês.