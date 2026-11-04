O Club Brugge provou que a eficiência pode superar o volume de jogo ao vencer o PSV por 2 a 1 nesta quarta-feira, 04, no Philips Stadion, em Eindhoven. Em partida válida pela quarta rodada da fase da liga da Liga dos Campeões de 2026/27, os donos da casa dominaram a posse de bola e finalizaram muito mais, mas esbarraram na precisão cirúrgica dos visitantes, que aproveitaram suas raras chegadas ao ataque para garantir os três pontos.
Eficiência belga contra volume holandês
O cenário da partida foi ditado pela disparidade nos números ofensivos. O PSV, armado no 4-2-3-1 pelo técnico Peter Bosz, terminou o jogo com 63% de posse de bola e impressionantes 27 finalizações totais, sendo nove no alvo. Do outro lado, o Club Brugge de Ivan Leko, postado no 4-1-4-1, chutou apenas 10 vezes, três certas – com dois gols.
A letalidade belga deu as caras logo aos 25 minutos do primeiro tempo, quando Nicolò Tresoldi abriu o placar após receber assistência de Joaquin Seys. Na volta do intervalo, o PSV conseguiu transformar sua insistência ofensiva em gol. Aos nove minutos, Kodai Sano marcou e deixou tudo igual no placar, dando esperanças à torcida local.
A reação, porém, foi freada pela mesma arma da primeira etapa. Aos 20 minutos, Seys anotou sua segunda assistência na partida, desta vez servindo Carlos Forbs, que marcou o gol da vitória do Club Brugge.
Com o triunfo, o Club Brugge chega a nove pontos em quatro jogos e aparece na nona posição, encostado na zona de classificação direta às oitavas de final. O PSV estacionou nos quatro pontos.
As duas equipes voltam a campo pela competição continental no final de novembro. O PSV viaja para enfrentar o Real Madrid na terça-feira, dia 24. No dia seguinte, quarta-feira, 25, o Club Brugge atua como mandante diante do Liverpool.