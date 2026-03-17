Os classificados para as quartas de final da Champions League de 2025/26 começaram a ser conhecidos nesta terça-feira, 17. Dessa forma, está sendo cada vez mais encurtado o caminho rumo à decisão, que será realizada na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria, no dia 30 de maio.

A capital húngara receberá pela primeira vez a decisão do principal torneio de clubes da Europa. A Puskás Aréna superou outros candidatos devido à sua infraestrutura moderna e ao histórico positivo em eventos anteriores da entidade europeia.

Inaugurada em 2019, a Puskás Aréna tem capacidade para aproximadamente 67 mil espectadores. A escolha faz parte de uma estratégia da Uefa para diversificar as sedes das finais, prestigiando diferentes federações nacionais que possuem arenas de elite.

O estádio já sediou quatro partidas da Eurocopa 2020 e a final da Liga Europa de 2023, disputada entre Sevilla e Roma.