O Betis venceu o Slovan Bratislava por 2 a 0 nesta terça-feira, 24, no estádio Tehelné Pole, na Eslováquia, pela quinta rodada da Champions League. Com dois gols de Hernandez, a equipe visitante teve o controle da posse de bola e garantiu mais um triunfo na competição. O resultado eleva a pontuação do time espanhol, enquanto os donos da casa amargam a quinta derrota consecutiva no torneio.
Posse de bola e vantagem no placar
O confronto foi marcado pela maior posse de bola do Betis, que terminou a partida com 65%. A equipe visitante, armada no esquema 4-2-3-1, trocou 487 passes contra 264 do adversário. A vantagem no placar foi construída aos 43 minutos, quando Hernandez marcou o primeiro gol do jogo após receber assistência de Ortiz. O Slovan Bratislava, postado em um 4-1-4-1, cometeu sete faltas e recebeu um cartão amarelo com Ibrahim, aos 29 minutos.
Hernandez amplia e define o jogo
No segundo tempo, o Betis manteve o controle e chegou ao segundo gol aos 57 minutos. Hernandez voltou a balançar as redes, desta vez contando com assistência de Isco. A equipe visitante registrou 13 finalizações totais, sendo seis no gol, o que exigiu quatro defesas do goleiro Dominik Takáč. Pelo lado do Slovan, foram oito finalizações, mas apenas duas na direção da meta, ambas defendidas por Álvaro Valles.
Contexto e próximos compromissos
Com a vitória, o Betis, que iniciou a rodada na 11ª posição, chega a 12 pontos em cinco jogos na Champions League, com um balanço de quatro vitórias e uma derrota. Já o Slovan Bratislava segue com um retrospecto negativo, somando cinco derrotas em cinco partidas disputadas na atual edição da competição europeia.
O Betis volta a campo no sábado, 28, quando enfrenta o Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol. O Slovan Bratislava terá seu próximo compromisso na quarta-feira (09/12), em casa, diante do Shakhtar, novamente pela Champions League.