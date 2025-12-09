O Benfica recebe o Napoli nesta quarta-feira, 10, às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa. O duelo é válido pela sexta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. Em momentos distintos na tabela, as equipes buscam pontos cruciais para garantir a sobrevivência e o avanço no torneio continental.

Cenário: tudo ou nada para as Águias

A última rodada da fase de liga chega com ares de final para o Benfica. Estacionado na 30ª posição com apenas três pontos, o time português não tem outra alternativa a não ser a vitória. Pelo regulamento atual, apenas os 24 primeiros colocados avançam (do 9º ao 24º disputam playoffs). Um empate ou derrota elimina matematicamente os donos da casa, transformando o jogo em uma batalha de vida ou morte pelas pretensões europeias do clube.

Para o Napoli, a situação é de vantagem, porém cautelosa. Ocupando a 20ª posição com sete pontos, os italianos estão dentro da zona de classificação para a repescagem. Uma vitória em Lisboa sela a vaga, mas um tropeço pode complicar o cenário, dependendo da combinação de resultados dos rivais diretos. A equipe chega embalada após vencer a Juventus no fim de semana e assumir a liderança do Campeonato Italiano.

Prováveis escalações e desfalques

O técnico do Benfica, José Mourinho, lida com problemas pontuais para montar a equipe. O atacante Dodi Lukébakio segue fora devido a uma fratura no tornozelo, e Henrique Araújo é baixa por questões musculares. A expectativa é que os Encarnados mantenham a base titular das últimas partidas.

Do lado do Napoli, o técnico Antonio Conte enfrenta uma situação delicada com o departamento médico. A lista de ausências é extensa e inclui peças-chave como o goleiro Alex Meret, os meio-campistas Zambo Anguissa, Billy Gilmour e Stanislav Lobotka, além dos atacantes Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne.

Provável Benfica: Anatoliy Trubin; Amar Dedić, António Silva, Nicolás Otamendi e Samuel Dahl; Richard Ríos e Enzo Barrenechea; Fredrik Aursnes, Georgiy Sudakov e Leandro Barreiro; Vangelis Pavlidis.

Provável Napoli: Vanja Milinković-Savić; Sam Beukema, Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno; Giovanni Di Lorenzo, Scott McTominay, Eljif Elmas e Mathías Olivera; David Neres, Rasmus Højlund e Noa Lang.

Onde assistir a Benfica x Napoli

A partida decisiva terá transmissão exclusiva via streaming. Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções do confronto através da plataforma (Max), detentora dos direitos da competição.