O Bayern de Munique tem a classificação encaminhada para as quartas de final da Champions League. Isso porque goleou a Atalanta por 6 a 1 no primeiro encontro, válido pelas oitavas. Ainda assim, a equipe bávara tem uma dor de cabeça par ao jogo da volta: todos os goleiros estão lesionados e Kompany pode ser obrigado a apostar em um adolescente de 16 anos.

Experiente e histórico goleiro do Bayern, o ídolo Manuel Neuer sofreu lesão muscular na panturrilha esquerda no início do mês e só deve retornar após a Data Fifa. O reserva imediato é Jonas Urbig, que inclusive divide a titularidade com Neuer. No entanto, Urbig ainda se recupera de uma concussão sofrida justamente contra a Atalanta e não deve ainda ter condições de jogo.

Na partida do final de semana, contra o Leverkusen, válido pela Bundesliga, quem o goleiro Ulreich foi a campo. A terceira opção do elenco, no entanto, teve uma lesão detectada após o empate por 1 a 1 e também está fora do jogo pela Champions.

Assim sendo, o Bayern precisa apelar para as divisões inferiores. O goleiro titular da equipe B é o alemão Leon Klanac, lesionado desde novembro de 2025. Dessa forma, restam duas opções: Jannis Bärtl, atleta de 19 anos e reserva do time B, e Leonard Prescott, de 16 anos, titular da equipe sub-19.

Bärtl ainda não estreou no profissional, mas já foi relacionado para os jogos do Bayern e poucas ocasiões – esteve no banco de reservas no clássico contra o Borussia Dortmund. O ainda adolescente Prescott também já teve a mesma experiência, e esteve no banco justamente nos últimos dois jogos.

Fica a expectativa para saber quem receberá a oportunidade de estrear pelo Bayern de Munique. Pelo menos, não existe tanta pressão. A equipe bávara decide a classificação dentro de casa, na Allianz Arena, e tem cinco gols de vantagem. A bola rola na quarta-feira, 18, e o classificado pega quem avançar de City x Real Madrid.