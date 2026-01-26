A fase de liga da Uefa Champions League chega ao seu momento derradeiro nesta quarta-feira, 28. O Bayer Leverkusen recebe o Villarreal na BayArena, na Alemanha, em confronto válido pela 8ª rodada da competição. A bola rola às 17h (de Brasília), colocando frente a frente uma equipe que luta pela classificação e outra que apenas cumpre tabela.

Leverkusen joga pela permanência

O time da casa entra em campo pressionado, mas dependendo apenas de suas forças para seguir vivo no torneio continental. Ocupando a 20ª colocação com 9 pontos, o Bayer Leverkusen está no limite da zona de classificação para os playoffs (que abrange do 9º ao 24º lugar). Com uma campanha irregular de duas vitórias, três empates e duas derrotas, os alemães sabem que um tropeço em casa pode ser fatal, dependendo da combinação de resultados dos adversários diretos.

Às vésperas do confronto, o clima é de tensão e expectativa na Alemanha. A imprensa local trata a partida como a “primeira final” da temporada, destacando a necessidade de vitória para evitar um fracasso europeu. O técnico da equipe deve escalar força máxima, apostando no apoio da torcida na BayArena para pressionar desde o início e garantir a vaga no mata-mata.

Villarreal em busca de honra

Do outro lado, a situação do Villarreal é delicada. O “Submarino Amarelo” teve um desempenho abaixo do esperado nesta edição, ocupando a 35ª posição com apenas um ponto somado em sete jogos. A campanha sem vitórias reflete a dificuldade encontrada pelos espanhóis no novo formato da competição.

Já sem chances matemáticas de avançar, a equipe entra em campo para tentar uma despedida digna do palco europeu. A comissão técnica pode optar por dar rodagem a jogadores mais jovens, visando o planejamento para as competições domésticas. Ainda assim, jogar sem a pressão por resultados pode tornar o Villarreal um franco-atirador perigoso, capaz de complicar a vida dos alemães.

Onde assistir ao duelo

Para os torcedores que desejam acompanhar a decisão, a partida terá ampla cobertura internacional. No Brasil, a transmissão está confirmada pela plataforma de streaming Max. Nos Estados Unidos, o jogo será exibido no Paramount+.