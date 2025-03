Onde assistir Bayern x Leverkusen

Menos de três semanas após um empate sem gols na Bundesliga, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen se encontram novamente, desta vez nas oitavas de final da Champions League. A partida, marcada para esta quarta-feira, 5 de março de 2025, promete ser um dos duelos mais aguardados da fase, com os bávaros buscando quebrar um tabu contra o técnico Xabi Alonso.

O jogo de ida acontecerá na Allianz Arena, em Munique, às 17h, horário de Brasília. O Bayern, atual líder do campeonato alemão, precisou superar o Celtic nos playoffs para chegar a esta fase. Já o Leverkusen, vice-líder da Bundesliga e atual campeão nacional, avançou diretamente da fase de grupos, com uma campanha sólida que garantiu a sexta melhor colocação.

Leverkusen, de Xabi Alonso, faturou o título alemão com 28 vitórias e seis empates – Ina Fassbender/AFP

Como assistir ao jogo

Os fãs de futebol no Brasil poderão acompanhar a partida através do canal fechado Space e do serviço de streaming Max. Este confronto promete ser um espetáculo de técnica e estratégia, com ambos os times apresentando formações competitivas e jogadores de destaque.

Desempenho do Bayern de Munique

Apesar de liderar a Bundesliga, o Bayern de Munique ainda não encontrou seu ritmo ideal na Champions League. A equipe de Vincent Kompany enfrentou dificuldades na fase de grupos, incluindo uma goleada sofrida contra o Barcelona e uma derrota para o Feyenoord. A classificação veio de forma suada contra o Celtic. No entanto, o time bávaro busca sua primeira vitória contra Xabi Alonso, após três derrotas e três empates em confrontos anteriores.

O momento do Bayer Leverkusen

O Bayer Leverkusen vive uma das melhores fases de sua história. Sob o comando de Xabi Alonso, o clube está próximo de igualar sua terceira melhor campanha na Champions League. Em apenas duas ocasiões anteriores, o Leverkusen superou as oitavas de final: em 1997/98, quando chegou às quartas, e em 2001/02, quando foi vice-campeão. O talento de Florian Wirtz tem sido crucial, com o jogador já marcando seis gols no torneio.

Quais são as expectativas para o jogo

O confronto entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen promete ser acirrado. O Bayern, jogando em casa, busca impor seu domínio e quebrar o tabu contra Xabi Alonso. Por outro lado, o Leverkusen quer manter sua boa fase e avançar ainda mais na competição. Com jogadores talentosos em ambos os lados, a partida promete ser um espetáculo de futebol.

Os torcedores podem esperar um jogo emocionante, com estratégias bem definidas e a busca incessante pela vitória. A atuação dos jogadores-chave, como Florian Wirtz pelo Leverkusen e Jamal Musiala pelo Bayern, será fundamental para o desfecho do confronto.

