A tarde desta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, reserva um confronto decisivo para o futebol europeu. Pela partida de volta dos playoffs da fase eliminatória da UEFA Champions League, o Bayer Leverkusen recebe o Olympiacos na BayArena, na Alemanha. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília) valendo uma vaga nas oitavas de final da competição.

Vantagem alemã após vitória na Grécia

O time alemão entra em campo em uma situação confortável. No jogo de ida, realizado no dia 18 de fevereiro na Grécia, o Leverkusen venceu por 2 a 0, com dois gols do atacante Patrik Schick. Com esse resultado, a equipe pode até perder por um gol de diferença diante de sua torcida que, ainda assim, garante a classificação.

O clube alemão, que encerrou a fase de liga na 16ª posição, aposta no fator casa para confirmar o favoritismo. A expectativa é que o time administre a vantagem construída para avançar na principal competição de clubes do continente sem grandes sustos.

Missão difícil para o Olympiacos

Para o time grego, a tarefa na Alemanha exige uma atuação histórica. Após terminar a fase de liga na 18ª colocação e ser derrotado em seus domínios, o Olympiacos precisa de uma vitória por três ou mais gols de diferença para se classificar diretamente no tempo normal.

Um triunfo grego por dois gols de diferença levaria a decisão para a prorrogação e, persistindo a igualdade no placar agregado, para a disputa de pênaltis. O técnico José Luis Mendilibar terá o desafio de montar uma estratégia ofensiva eficiente para reverter o cenário adverso, sem deixar a defesa exposta aos perigosos contra-ataques do adversário.

Onde assistir a Bayer Leverkusen x Olympiacos

Os torcedores que desejam acompanhar o duelo decisivo terão opções na TV fechada e no streaming. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Space e pela plataforma Max.