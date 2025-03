Barcelona supera expulsão e vence Benfica com gol de Raphinha

O Barcelona segurou a pressão do Benfica e abriu vantagem significativa no duelo de ida das oitavas de final da Champions League ao vencer por 1 a 0, no Estádio da Luz, em Lisboa, nesta quarta-feira, 5. Mais uma vez, o atacante brasileiro Raphinha decidiu o jogo para a equipe catalã.

O jogo de volta acontece no próximo dia 11 de março, no Estádio Olímpico lluís Companys, na Catalunha. Quem avançar deste confronto enfrentará nas quartas de final o vencedor de Borussia Dortmund x Lille, que empataram em 1 a 1 no jogo de ida, na Alemanha.

O Barça decide em casa, pois terminou à frente na fase de liga (foi o segundo melhor colocado em geral, atrás do Liverpool, enquanto o Benfica foi o 16º e teve de passar pelo Monaco nos playoffs).

Expulsão de Cubarsí complica o Barça

Na reedição do jogo mais alucinante da primeira fase, que terminou em 5 a 4 para o Barça na Luz, a equipe catalã conseguiu se segurar mesmo jogando com um a menos durante quase toda a partida.

O Benfica começou melhor e logo no primeiro minuto teve boa chance com Akturkoglu, que parou em defesa de Szczesny. O Barça respondeu em uma sequência de finalizações de Raphinha, Lewandowski e Yamal, mas o goleiro Turbin brilhou.

Aos 20 minutos, o roteiro do jogo mudou quando Cubarsí era o último homem e varreu Pavlidis na entrada da área. Depois do cartão vermelho, os Encarnados tiveram as melhores oportunidades, mas parou em novas defesas de Szczesny, a melhor delas em cabeçada à queima-roupa de Akturkoglu.

Raphinha decide na segunda etapa

O atacante brasileiro, que na primeira etapa havia tomado uma decisão errada ao tentar passar para Yamal em vez de finalizar, se redimiu na segunda etapa com o gol da vitória, aos 15 minutos, pouco depois de mais uma defesaça de Szczesny.

Raphinha aproveitou passe errado de António Silva e, da entrada da área, acertou o cantinho de Turbin para marcar seu nono gol na Champions e 25º na temporada. Com mais 18 assistências em 40 jogos, o atacante gaúcho se firma na corrida pela Bola de Ouro de 2025.

Nos minutos finais, o Benfica chegou a ter um pênalti de Szczesny em Belotti assinalado, mas o lance foi invalidado com o auxílio do VAR semiautomático por impedimento milimétrico. Com as entradas de Rafael Cabral, João Rego e Renato Sanches, equipe lisboeta seguiu pressionando, mas não conseguiu vencer o goleiro polonês em noite inspirada.