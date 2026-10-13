O Barcelona manteve seu aproveitamento perfeito na Champions League 2026/27 ao golear o Galatasaray por 4 a 1, de virada, nesta terça-feira, 13, pela segunda rodada.
Em partida disputada no Rams Park, em Istambul, os donos da casa chegaram a abrir o placar, mas a equipe espanhola traduziu seus 71% de posse de bola em um domínio absoluto na segunda etapa para garantir a vitória.
Susto turco e empate antes do intervalo
O confronto começou com o Barcelona rodando a bola no campo de ataque e esbarrando em boas intervenções do goleiro Ugurcan Çakır. Apostando nos contra-ataques, o Galatasaray foi letal aos 28 minutos: Rafael Leão fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Aleksey Batrakov bater forte e inaugurar o marcador.
Os mandantes chegaram a balançar a rede novamente na sequência com Yilmaz, mas a cabine do VAR confirmou impedimento no lance e anulou o gol. A pressão espanhola deu resultado aos 43 minutos, quando Dani Olmo acionou João Cancelo na esquerda e o lateral bateu colocado para deixar tudo igual.
Virada rápida e goleada consolidada
Na volta do intervalo, o domínio catalão se transformou rapidamente em gols, com Lamine Yamal assumindo o papel de garçom. Aos cinco minutos, o camisa 10 alçou a bola na área e Fermín López entrou no meio dos zagueiros para desviar de cabeça.
Apenas três minutos depois, Yamal encontrou Anthony Gordon no bico da pequena área, que bateu rasteiro para ampliar. Com o controle total das ações e 21 finalizações na partida contra apenas cinco dos turcos, o técnico Hansi Flick promoveu alterações que mantiveram o ritmo. Aos 20 minutos, Karim Adeyemi, que havia acabado de entrar, recebeu de Yamal na esquerda da área e finalizou cruzado no cantinho para fechar a conta.
Com o resultado, o Barcelona chega a seis pontos em dois jogos disputados na competição, enquanto o Galatasaray, que era o 30º colocado antes da rodada, segue zerado.
O time catalão volta a campo no sábado, 17, contra o Betis, pelo Campeonato Espanhol, e na terça-feira, 20, tem compromisso contra o Paris Saint-Germain pela Champions. Já a equipe turca visita o Lille na quarta-feira, também pelo torneio continental.