O Barcelona confirmou seu favoritismo e venceu o Sabah por 4 a 1 nesta quarta-feira, 25, no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, pela quinta rodada da fase da liga da Liga dos Campeões. Com amplo domínio da posse de bola e volume ofensivo, a equipe espanhola construiu o resultado com naturalidade, mesmo sem forçar, e chegou a 12 pontos na competição.
Os donos da casa deram um susto aos 26 minutos: após cobrança de escanteio de Tymoteusz Puchacz e um soco do goleiro Joan García, Ivan Lepinjica pegou a sobra e finalizou no travessão. A resposta do Barça, no entanto, foi letal. Karim Adeyemi fez boa jogada pela direita e bateu cruzado, o goleiro Stats Pokatilov espalmou, e Anthony Gordon aproveitou o rebote para abrir o placar.
Goleada construída com naturalidade
Na volta do intervalo, a dinâmica se manteve e a defesa do Sabah passou a ceder mais espaços. Aos seis minutos da etapa final, após finalização de Gabriel Jesus e nova defesa parcial de Pokatilov, Gordon apareceu mais uma vez no rebote para ampliar.
O terceiro gol não demorou: aos 10, Alejandro Balde cruzou sob medida da esquerda e Adeyemi chapou para o fundo das redes. O apagão dos mandantes continuou e, aos 15, Gabriel Jesus transformou a vitória em goleada ao completar na pequena área após cabeçada de Koundé defendida pelo goleiro.
O Sabah conseguiu descontar aos 18 minutos, quando Joy Lance Mickels, que havia entrado no intervalo, recebeu cruzamento de Christian Nwachukwu e tocou com frieza para marcar o único gol do time da casa..
O Barcelona terminou a partida com 72% de posse de bola e 25 finalizações, sendo 14 no alvo, o que obrigou Pokatilov a fazer nove defesas ao longo do jogo. Com o resultado, o time comandado por Hansi Flick soma agora quatro vitórias em cinco jogos na atual edição da Champions League.
O Barça volta a campo no próximo domingo, 29, contra o Deportivo La Coruña, pelo Campeonato Espanhol. Já o Sabah, com quatro derrotas em cinco partidas pelo torneio europeu, terá o Villarreal, na terça-feira, 08.