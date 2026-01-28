O que começou com um susto gelado no Spotify Camp Nou terminou em festa e alívio para a torcida culé. Nesta quarta-feira (28), o Barcelona superou um primeiro tempo nervoso para golear o Copenhagen por 4 a 1, em partida válida pela 8ª rodada da UEFA Champions League. Com gols de Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha e Rashford, o time espanhol reverteu a vantagem inicial dos visitantes e assegurou sua classificação direta para as oitavas de final, enquanto os dinamarqueses deram adeus ao torneio.
Susto inicial e pressão estéril
A necessidade de vitória para evitar os playoffs parecia pesar sobre o Barcelona nos minutos iniciais. Logo aos 4 minutos, o Camp Nou emudeceu quando Elyounoussi encontrou Viktor Dadason livre na entrada da área. O camisa 39 não desperdiçou e bateu na saída de Joan García, abrindo o placar para o Copenhagen.
O gol adversário forçou o Barcelona a adiantar suas linhas. Com 72% de posse de bola na primeira etapa, o time da casa martelou, mas a bola teimava em não entrar. Lewandowski perdeu uma chance clara cara a cara com o goleiro Kotarski aos 11 minutos. A tensão aumentou quando Eric García acertou o travessão em um chute forte de fora da área e, pouco depois, Kotarski operou um milagre em finalização de Yamal. O intervalo chegou com a sensação de que o domínio territorial não seria suficiente.
Avalanche catalã e virada relâmpago
A conversa no vestiário surtiu efeito imediato. O Barcelona voltou para o segundo tempo com uma postura avassaladora e precisou de apenas quatro minutos para igualar o marcador. Lamine Yamal fez boa jogada pela direita e serviu Robert Lewandowski, que apenas empurrou para as redes, marcando seu segundo gol na competição.
A virada era questão de tempo. Aos 15 minutos da etapa final, foi a vez de Lamine Yamal brilhar. O jovem craque recebeu na ponta da área, ajeitou para a canhota e contou com um desvio para vencer o goleiro croata, colocando o Barça em vantagem e explodindo o estádio.
Goleada consolidada e vaga garantida
Com o Copenhagen atordoado e obrigado a sair para o jogo, os espaços apareceram. Aos 21 minutos, Lewandowski foi derrubado na área por Suzuki. O brasileiro Raphinha assumiu a responsabilidade e cobrou o pênalti com precisão, no cantinho, ampliando para 3 a 1.
Para fechar a conta com chave de ouro, Marcus Rashford, que havia entrado no lugar de Olmo, mostrou que tem estrela. Em cobrança de falta magistral aos 40 minutos, o inglês acertou o ângulo direito, decretando a goleada. O Copenhagen ainda teve um gol anulado pelo VAR nos acréscimos por impedimento, mas nada que manchasse a grande atuação coletiva dos catalães no segundo tempo.