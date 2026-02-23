A fase eliminatória da principal competição de clubes da Europa promete grandes emoções nesta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. O Atlético de Madrid recebe o Club Brugge no estádio Riyadh Air Metropolitano, na Espanha, para o confronto de volta dos playoffs da Champions League. A bola rola a partir das 14h45 (horário de Brasília), em um duelo que vale vaga nas oitavas de final do torneio.

Decisão aberta após empate na Bélgica

O confronto chega à capital espanhola completamente indefinido após um eletrizante empate em 3 a 3 na partida de ida, disputada na Bélgica. Sem a regra do gol qualificado fora de casa, qualquer vitória simples garante a classificação para a próxima fase. Um novo empate, por qualquer placar, leva a decisão para a prorrogação e, persistindo a igualdade, para os pênaltis.

O Atlético de Madrid carrega o favoritismo por decidir em seus domínios, impulsionado pela atmosfera do Metropolitano. A equipe comandada por Diego Simeone vem de um resultado positivo contra o Espanyol em La Liga e trata a competição continental como prioridade absoluta na temporada.

Simeone e o fator casa

Para avançar às oitavas de final, os Colchoneros apostam na força defensiva e na intensidade característica dos times de Simeone. Na fase de liga, que definiu este cruzamento, o Atlético terminou na 14ª colocação, somando 13 pontos com uma campanha de quatro vitórias, um empate e três derrotas. A equipe espanhola sabe que precisa corrigir as falhas defensivas apresentadas no jogo de ida para não sofrer sustos diante de sua torcida.

Club Brugge aposta na velocidade

Do outro lado, o Club Brugge chega a Madri com a missão de surpreender. Sob o comando do técnico Ivan Leko, o time belga encerrou a fase anterior na 19ª posição, com 10 pontos. Apesar de ser considerado o azarão do confronto, o Brugge mostrou poder de reação e perigo ofensivo no primeiro jogo. A estratégia deve focar em um jogo reativo, explorando a velocidade de pontas como Carlos Forbs e Christos Tzolis nos contra-ataques para tentar desestabilizar a defesa espanhola.

Onde assistir a Atlético de Madrid x Club Brugge

Os torcedores poderão acompanhar a decisão ao vivo através da televisão fechada e do streaming. A partida terá transmissão do canal TNT e da plataforma Max. O início do confronto está agendado para as 14h45 (de Brasília).