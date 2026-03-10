A defesa do Tottenham vai querer esquecer a noite desta terça-feira, 10. O Atlético de Madrid não perdoou uma série de falhas individuais bizarras do adversário e goleou por 5 a 2 no Riyadh Air Metropolitano, no jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League. Com uma atuação letal de Julián Álvarez, autor de dois gols, a equipe espanhola castigou os ingleses e colocou um pé na próxima fase do torneio continental.

Festival de escorregões e apagão inglês

A narrativa da partida foi definida logo nos primeiros quinze minutos, marcados por um verdadeiro colapso do sistema defensivo londrino. Aos 6 minutos, o goleiro Kinský escorregou sozinho, permitindo que a bola sobrasse para Lookman e Julián Álvarez prepararem a jogada para Marcos Llorente abrir o placar. Aos 14, logo após Richarlison desperdiçar uma chance clara para o Tottenham finalizando para fora, foi a vez do zagueiro Van de Ven escorregar, deixando Antoine Griezmann livre para dominar e ampliar.

O pesadelo inglês continuou no minuto seguinte. Romero recuou mal, Kinský dominou sob pressão e tocou fraco, entregando a bola de presente nos pés de Julián Álvarez, que só teve o trabalho de empurrar para as redes, fazendo 3 a 0. O desastre foi tamanho que o técnico do Tottenham sacou o goleiro Kinský aos 17 minutos, promovendo a entrada de Vicario.

Goleada consolidada

Mesmo com a mudança na meta, o ímpeto colchonero não diminuiu. Aos 22 minutos, após grande defesa de Vicario em desvio contra o próprio patrimônio de Sarr, o zagueiro Robin Le Normand aproveitou o rebote e testou firme para transformar a vitória em goleada: 4 a 0. O Tottenham só conseguiu respirar aos 26 minutos, quando Pedro Porro recebeu de Richarlison, limpou a marcação e bateu no cantinho de Oblak. Os visitantes quase diminuíram ainda mais o prejuízo antes do intervalo, mas Romero parou na trave após cobrança de escanteio.

Tiro de misericórdia e susto no final

Na volta para a segunda etapa, o Tottenham tentou pressionar e parou em uma grande defesa de Oblak em cabeçada forte de Richarlison. A resposta espanhola, no entanto, foi fatal. Aos 10 minutos, Griezmann puxou contra-ataque rápido e lançou Julián Álvarez. O argentino ganhou na corrida da marcação, invadiu a área e tocou na saída de Vicario, marcando seu segundo gol no jogo e o quinto do Atlético.

Na reta final, aos 31 minutos, um erro de saída de bola de Oblak permitiu que Pedro Porro servisse Dominic Solanke, que fuzilou para as redes e deu números finais ao confronto. Os acréscimos ainda foram marcados por muita tensão após um forte choque de cabeça entre João Palhinha e Romero, forçando a saída de ambos os atletas de campo para atendimento médico.