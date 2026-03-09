O Atlético de Madrid recebe o Tottenham nesta terça-feira 10, às 17h (de Brasília), em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. A partida será disputada no estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos na temporada.

O momento do Atlético de Madrid

Comandado pelo experiente técnico Diego Simeone, o time espanhol chega para o mata-mata buscando provar sua força diante de sua apaixonada torcida. A equipe encerrou a fase de liga na 14ª colocação, somando 13 pontos em uma campanha de altos e baixos, com quatro vitórias, um empate e três derrotas. O fator casa será a principal arma dos Colchoneros, que recentemente garantiram vaga na final da Copa do Rei, para tentar abrir vantagem neste primeiro confronto eliminatório.

A crise do Tottenham

Do outro lado, a equipe inglesa vive um momento de grande instabilidade. Apesar de ter garantido a 4ª colocação geral na fase de liga da Champions com 17 pontos (cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota), os Spurs enfrentam um pesadelo na Premier League, flertando com a zona de rebaixamento. A chegada do técnico Igor Tudor em fevereiro ainda não surtiu o efeito desejado. Com uma sequência de cinco derrotas consecutivas na liga doméstica, a pressão sobre o treinador é imensa, tornando o duelo europeu um teste decisivo para o seu futuro no cargo.

Onde assistir a Atl. de Madrid x Tottenham

Os torcedores poderão acompanhar cada lance desta grande decisão ao vivo através da TNT, na TV por assinatura, e pelo serviço de streaming Max. Na TV aberta, a transmissão fica por conta do SBT.