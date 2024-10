Vini Jr. comanda virada do Real Madrid contra o Dortmund na Champions

O Real Madrid conseguiu uma grande vitória nesta terça-feira, 22, pela Champions League. Em reedição da última final, a equipe espanhola recebeu o Borussia Dortmund no Bernabéu e goleou por 5 a 2, de virada. Após susto no primeiro tempo, o brasileiro Vini Jr. comandou a reação merengue com três gols na etapa final.

A zebra passeou na capital espanhola durante o primeiro tempo. O Borussia Dortmund suportou o Real Madrid ao longo dos minutos iniciais e aos poucos foi gostando do jogo. O inglês Jamie Gittens passou a dar uma bela dor de cabeça para o Real Madrid no corredor esquerdo e a equipe visitante encontrava espaços no meio-campo.

Aos 30 minutos, após boa trama, Guirassy controlou a bola dentro da grande área, suportou a marcação e serviu belo passe para Malen abrir o placar. Quatro minutos depois, o holandês Malen foi acionado na direita e cruzou na esquerda, por baixo, para Gittens completar: 2 a 0 Dortmund.

O Real foi acordar só depois do segundo gol, mas não levou sorte. Em lance impressionante, Rodrygo acertou o travessão e, na sobra, Bellingham também parou no travessão.

A equipe alemã mudou a postura completamente no segundo tempo e o Real Madrid precisou de três minutos para buscar o empate. Em cruzamento açucarado de Mbappé, o zagueiro Rüdiguer testou firme para o gol. Logo depois, Mbappé foi desarmado na grande área, mas a bola sobrou para Vini Jr. completar: 2 a 2 e jogo aberto no Bernabéu.

A virada começou a partir do minuto 38, em contra-ataque rápido. Em disparada, Lucas Vásquez invadiu a área e chutou firme para o gol.

Com a vantagem no placar, Vini Jr. começou a dar show. Três minutos após a virada, o brasileiro chutou de fora para ampliar. Já nos acréscimos, para fechar a conta, mais uma bola na rede e hat-trick de Vinicius: 5 a 2, goleada para o Real Madrid.

Os lances de Real Madrid x Dortmund pela Champions: