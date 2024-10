PSG só empata com PSV e se complica na Champions

Após uma vitória apertada sobre o Girona e uma derrota em Londres frente ao Arsenal, o Paris Saint-Germain encontrou-se novamente em apuros na Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, 22, o time empatou por 1 a 1 em seu confronto com o PSV no Parque dos Príncipes, um resultado que não agrada os torcedores parisienses.

Quais são as implicações desse resultado?

Após este empate, o PSG acumula quatro pontos na fase de grupos, enquanto o PSV soma seu segundo ponto. O resultado não proporciona folga ao time francês, atualmente em 17º lugar. O Aston Villa lidera com 100% de aproveitamento.

Vitinha começou a partida no banco, enquanto João Neves e Nuno Mendes foram escalados como titulares. Durante a primeira metade do jogo, o PSG apresentou maior domínio, mas foi surpreendido aos 34 minutos quando Noa Lang finalizou com precisão após um contra-ataque, se aproveitando de um erro de Marquinhos.

Como o PSG chegou ao empate?

O empate surgiu aos dez minutos do segundo tempo. Achraf Hakimi, em liberdade na entrada da área, desferiu um chute forte que deixou Walter Benítez, goleiro do PSV, sem reação. Essa jogada mostrou a capacidade ofensiva do PSG, embora a equipe tenha encontrado dificuldades em superar a organização tática dos neerlandeses.

As substituições fizeram alguma diferença?

Após o gol de Hakimi, o técnico Luis Enrique introduziu Vitinha no jogo, buscando mais controle no meio-campo. Enquanto Neves e Mendes permaneceram em campo os 90 minutos, Vitinha não conseguiu inverter o cenário de dificuldades que o PSG enfrentou contra a bem postada equipe de Peter Bosz.

No final da partida, os anfitriões intensificaram a pressão, e um pênalti inicialmente marcado sobre Marco Asensio foi anulado após revisão do VAR, frustrando as esperanças dos torcedores por uma vitória emocionante nos momentos finais.

PSG x PSV ao vivo pela Champions League

