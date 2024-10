Aston Villa vence o Bologna e assume liderança da Champions

O Aston Villa consolidou seu retorno triunfante à Liga dos Campeões da Uefa com uma vitória por 2 a 0 sobre o Bologna nesta terça-feira, 22, no Villa Park, em Birmingham.

O capitão John McGinn e o colombiano Jhon Duran foram os heróis da noite, garantindo a terceira vitória consecutiva na fase de grupos para a equipe britânica. Antes, o líder da fase de liga da Champions já havia superado Young Boys e Bayern Munich em seus compromissos anteriores.

Com isso, a equipe de Birmingham se manteve como a única com 100% de aproveitamento após três partidas. Sob o comando de Unai Emery, o time mostra-se firme e determinado a prosseguir sua jornada na principal competição de clubes da Europa.

Como foi o jogo entre Aston Villa e Bologna?

Apesar de diversas investidas e pressão constante dos donos da casa, o primeiro tempo terminou sem gols. O goleiro do Bologna, Lukasz Skorupski, foi crucial ao parar tentativas de Duran, McGinn e Morgan Rogers. O intervalo trouxe uma sensação de dever cumprido para os italianos, que conseguiram manter o empate até aquele momento.

No entanto, logo no início do segundo tempo, o Villa finalmente encontrou o caminho das redes. McGinn abriu o placar com uma cobrança de falta que ninguém conseguiu desviar, acabando por surpreender Skorupski. Poucos minutos depois, Jhon Duran capitalizou em um cruzamento de Rogers, finalizando como um autêntico artilheiro para marcar o segundo gol.

Quais são os próximos desafios?

O próximo desafio do Aston Villa será contra o Club Brugge, carregando a confiança de uma campanha impecável até o momento, com nove pontos já garantidos. Por outro lado, o Bologna enfrentará o Monaco ainda em busca de marcar seu primeiro gol e somar pontos, uma vez que acumula apenas um ponto após três rodadas.

Com a fase de grupos a todo vapor, as próximas semanas prometem ser decisivas para as equipes envolvidas na disputa. O Aston Villa, entre outros clubes, busca consolidar suas lideranças e garantir a passagem para as próximas etapas do prestigioso torneio europeu.

