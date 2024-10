Milan vence o Club Brugge com direito a gol olímpico pela Champions

O Milan enfrentou o Club Brugge pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League, e conseguiu sua primeira vitória no torneio, por 3 a 1, em San Siro.

O jogo foi marcado por um gol olímpico do americano Christian Pulisic. Tijjani Reijnders, com dois gols, fechou o placar para os rossoneri, enquanto Sabbe diminuiu para os belgas. Com o resultado, os dois times foram a três pontos, no meio da tabela da fase de liga (clique aqui para ver a classificação completa)

Como o Brugge Surpreendeu o Milan no Início?

Nos primeiros momentos do confronto, o Brugge dominou as ações, impondo pressão sobre o Milan. Os belgas surpreenderam com quatro tentativas de gol nos primeiros 10 minutos, exigindo defesas atentas do goleiro Maignan e fazendo com que a torcida do Milan segurasse a respiração com uma bola na trave.

Apesar da pressão inicial, o Milan conseguiu recuperar o controle. A estabilidade foi alcançada depois que Christian Pulisic marcou um gol olímpico em uma cobrança de escanteio aos 33 minutos. O jogo tornou-se ainda mais favorável para os italianos com a expulsão de Onyedika, do Brugge, pouco antes do intervalo. O placar marcava 1 a 0 ao final do primeiro tempo.

O Que Levou o Milan à Vitória na Segunda Etapa?

O Milan voltou do intervalo com a expectativa de ampliar a vantagem. No entanto, em um movimento coletivo excepcional, o Brugge marcou logo no início do segundo tempo, igualando o placar com um gol de Sabbe, demonstrando resiliência apesar de estar com um jogador a menos.

A reviravolta para o Milan veio com a entrada de Okafor. O substituto de Rafael Leão rapidamente influenciou o jogo, contribuindo para que Reijnders colocasse o Milan em vantagem novamente após um cruzamento preciso. Reijnders consolidou o resultado ao marcar um terceiro gol, selando a vitória por 3 a 1.

Quais Foram os Destaques Finais do Jogo?

Nos momentos finais, o jovem Francesco Camarda, de apenas 16 anos, quase marcou um gol histórico para o Milan, que foi anulado por impedimento. A vitória trouxe alívio e confiança para o Milan, enquanto o Brugge mostrou determinação, mesmo em desvantagem.

Com este resultado, o Milan não apenas assegurou seus primeiros pontos na tabela da Champions League, mas também fortaleceu sua posição para os desafios futuros no torneio. A próxima fase promete disputas acirradas e o Milan certamente buscará construir sobre este triunfo inicial.

Para saber a rodada completa da Champions, basta acessar o nosso guia de jogos da terceira rodada.

