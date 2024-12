AO VIVO: Juventus x Manchester City pela Champions League

Juventus e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira, 11, em jogo válido pela 6ª rodada da Champions League. Na parte de baixo da tabela, com oito pontos, as duas equipes não vivem a melhor fase na temporada e precisam do resultado em Turim, na Juventus Stadium, para não correrem o risco de perderem a vaga para a próxima fase da competição. A bola rola às 17h (de Brasília).

Os lances de Juventus x Manchester City pela Champions: