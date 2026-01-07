A temporada 2026 dos campeonatos estaduais já começou. Entre todas as competições, uma das atrações é a reunião de jogadores experientes, com histórico em grandes clubes do país e no exterior, espalhados por equipes de menor investimento.

Entre os casos mais emblemáticos está Ralf, de 41 anos. Campeão da Libertadores e do Mundial pelo Corinthians, o volante é reforço do Guarani para a disputa do Paulistão, da Copa do Brasil e da Série C.

Outro nome é Walter, que defenderá o Atlético de Alagoinhas no Campeonato Baiano. Com passagens por Internacional, Fluminense e futebol europeu, o centroavante é o nome mais famoso de seu elenco.

Ralf

Aos 41 anos, o volante campeão da Libertadores e do Mundial pelo Corinthians reforça o Guarani. O clube contará com o jogador que estava no Vila Nova na última temporada.

Walter

O atacante que brilhou pelo Goiás e ficou conhecido pelo seu estado físico defenderá o Atlético de Alagoinhas no Campeonato Baiano. Aos 35 anos, chega como principal referência ofensiva da equipe.

Fernando Henrique