Neste domingo (8), o estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, será palco de um confronto de realidades distintas pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Velo Clube recebe o RB Bragantino às 18h30, em uma partida decisiva tanto para a luta contra o rebaixamento quanto para a disputa no topo da tabela.

Velo Clube busca reação imediata

A situação do time da casa inspira cuidados e exige uma resposta rápida. Ocupando a 15ª colocação na classificação geral, o Velo Clube soma apenas quatro pontos até o momento. A campanha irregular, composta por uma vitória, um empate e quatro derrotas, coloca a equipe em uma zona perigosa.

Para o Velo, o jogo no “Benitão” é visto como crucial para ganhar fôlego na competição. A expectativa é que o time adote uma postura aguerrida, tentando superar a disparidade técnica com o apoio de sua torcida para somar pontos vitais na briga pela permanência na elite estadual.

Massa Bruta defende a invencibilidade

Do outro lado, o cenário é de confiança e solidez. O RB Bragantino chega para o duelo ocupando a 3ª posição, com 12 pontos conquistados. A equipe de Bragança Paulista ostenta a importante marca de ainda não ter sido derrotada na competição, acumulando três vitórias e três empates.

Com um elenco tecnicamente superior e brigando na parte de cima da tabela, o Massa Bruta entra em campo como favorito. O objetivo da comissão técnica é manter a consistência defensiva e o controle de jogo para garantir mais três pontos, pressionar os líderes e encaminhar a classificação para a fase de mata-mata.

Onde assistir

O duelo coloca frente a frente a necessidade de sobrevivência do Velo contra a ambição do Bragantino. Para os torcedores que desejam acompanhar o embate, a transmissão será realizada pela plataforma de streaming Max.